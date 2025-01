Linkiesta.it - La fragilità del piano Ue per salvare la democrazia dai social

Leggi su Linkiesta.it

Il cuore tecnico della lotta europea contro la manipolazione online ha un indirizzo preciso e si trova lontano dai palazzi di Bruxelles. In un anonimo edificio amministrativo di Siviglia opera il Centro Europeo per la Trasparenza Algoritmica, il braccio operativo del Digital Services Act (Dsa) nella battaglia per il controllo degli algoritmi. Questo laboratorio specializzato, che lavora in stretta sinergia con la Direzione Generale Connect della Commissione europea, rappresenta l’esperimento più ambizioso mai tentato nel controllo delle piattaforme digitali. La sua missione è quella di tradurre in codice e procedure tecniche la volontà politica europea di regolamentare lo spazio digitale, introducendo un nuovo modello di supervisione delle piattaforme.Proprio in questo centro è stata recentemente attivata una task force di circa trenta funzionari altamente specializzati, schierati dalla Commissione europea per aprire le scatole nere deinetwork e monitorare le prossime elezioni in Germania e altri appuntamenti elettorali cruciali nel vecchio continente.