Justcalcio.com - Il Como 1907 di Cesc Fàbregas annuncia l’acquisto di Dele Alli

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-19 20:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:Lui Come ilchi dirigeFabregas hato domenica l’ingaggio del centrocampista inglese, 28 anni. Il giocatore era nelle fila del Everton e si è impegnato con la squadra italiana fino a quando 30 giugno 2026 con la possibilità di estendere un’altra campagna.IldidiQuesto venerdì la sua partenza dal Everton e avrà un nuovo tentativo di rivitalizzare la sua carriera nel Serie A.ha firmato per il club inglese durante la stagione 2021-2022 dopo non aver soddisfatto le aspettative nel Tottenham Hotspurera in prestito la scorsa stagione a Besiktas e non aveva ancora giocato un minuto né era stato convocato in nessuna partita di questa stagione con il ‘Caramelle‘.