I ragazzi creano una mascotte per la loro città

Unaper la. Un’immagine-personaggio che rappresenti l’identità di Lissone. È quanto saranno chiamati a ideare gli studenti dell’Istituto superiore Giuseppe Meroni, in un percorso che si svilupperà da qui ai prossimi mesi. A chiamare in causa ragazze edella scuola di via Stoppani, specializzata in design, grafica e lavorazione del legno, è stato il Comune: la Giunta ha proposto all’istituto una collaborazione per sviluppare unache valorizzi il “brand“ della. L’accordo prevede di coinvolgere gli studenti nella progettazione delladi Lissone attraverso la realizzazione di un concorso da cui dovranno scaturire idee e immagini in cui si possano identificare e immedesimare il territorio e l’economia della. In base al programma steso da Comune e scuola entro maggio dovrà essere pronta una selezione di elaborati creati dai; per la fine dello stesso mese verrà scelta lavincitrice e si terrà una premiazione dei lavori migliori.