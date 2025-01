Quotidiano.net - “Diecimila euro per scagionare tuo figlio”. Sventata truffa a un’anziana: arrestato finto maresciallo

Roma, 20 gennaio 2025 – L’ennesimo tentativo direfacendo leva su una disgrazia in realtà mai capitata al: questa volta è successo a Roma, ai danni di una donna di 79 anni. Un sedicentedei carabinieri, con spiccato accento napoletano, l’ha telefonata sostenendo che ilavesse investito una donna incinta: “Ora è in stato di fermo in caserma”. Per scagionarlo, a detta del misterioso interlocutore, sarebbe stata necessaria una somma di 10 milache avrebbe pagato le spese mediche della ragazza investita. Iltore ha dunque tentato di convincere la donna a raccogliere tutti i contanti di cui disponeva in casa, che sarebbero stati ritirati dal nipote dell’avvocato del. Alle sue rimostranze, ha risposto di aver già parlato con il marito, che gli avrebbe confidato che teneva un grande quantitativo di denaro “dietro a un mobile”.