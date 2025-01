Terzotemponapoli.com - Corsa scudetto, è Inter-Napoli

, èInzaghi con l’incognita Champions, Conte può beffarloOttavo gol per Lautaro Martinez e l’con due partite da recuperare può tenere testa nellaal. Inzaghi contro Conte, defilato e staccato Gasperini. Vista dalle panchine, lasembra delineata, nonché condizionata dagli impegni europei. Non lo è stata finora perché, risultati alla mano, l’non ha perso punti in prossimità della Champions e nemmeno della Supercoppa italiana. Ilinvece ha sofferto il suo momento peggiore proprio quando immaginava di spiccare il volo grazie all’unicità della settimana libera. Vedremo se d’ora in poi cambierà qualcosa.Intanto non è cambiata l’impressione nerazzurra di squadra solida e ben calibrata. Che magari può distrarsi e incepparsi quando trova il Bologna, ma non l’Empoli.