Juventusnews24.com - Capello svela su Thiago Motta: «C’è un aspetto di lui che mi ha convinto in queste ultime settimane»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24su: le sue dichiarazioni sul tecnico della Juventus alla vigilia della sfida di Champions League contro il Club BruggeIntervenuto alla Gazzetta dello Sport Fabioha parlato così della Juventus, attesa dalla sfida in Champions League contro il Club Brugge. Le parole.– «mi sembra aver finalmentei suoi sull’idea di calcio. Infatti, ha ottenuto disponibilità al sacrificio da tutti. Cosa che, invece, vedo meno nel Milan. Conceiçao ha parlato di fame: ha ragione, ma pure Fonseca si lamentava della mentalità della squadra e non aveva torto. Lo vedi nella difficoltà dei rientri e, anche quando il Milan recupera palla, fatica ad andare subito in verticale. Se non lo fa, poi è normale non trovare sbocchi contro le difese schierate.