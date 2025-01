Quicomo.it - Arriva al cinema A Complete Unknown, storia di una leggenda: Bob Dylan

Leggi su Quicomo.it

Christopher Ricks, autorevole critico letterario inglese, scrisse questa frase: “Non siamo noi a dover giustificare perché siamo ossessionati da. Sono gli altri che dovrebbero spiegare come mai non lo sono”. È talmente ampia l’opera diche non esserne mai stati sfiorati nel corso.