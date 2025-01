Ilrestodelcarlino.it - Ancona Impresa sfiorata in quel di Chieti

2 (4-2-3-1): Mercorelli; Della Quercia, Di Filippo, Salto (22’ st Conti), Guerriero; Grandis (1’ st Touré), Donsah; Casciano (22’ st Di Paolantonio), Forgione (48’ st Caiazza), Oddo (36’ st Traini); Ceccarelli. A disp. Servalli, Cordova, Carrozzo, Marsilii. All. Amaolo.(3-5-2): Laukzemis 5,5; Rovinelli 7, Codromaz 7, Magnanini 6; Pecci 6,5 (38’ st Boccardi sv), Alluci 7, Gulinatti 6,5, Useini 6, Marino 6 (27’ Bugari 5,5); Belcastro 7 (21’ st Sare 6), Martiniello 6 (21’ st Battistini 5,5). A disp. Bellucci F., Amadori, Varriale, Gianelli, Azurunwa. All. Gadda 6,5. Arbitro: Spera di Barletta. Reti: 1’ Belcastro, 11’ Alluci, 47’ Salto, 30’ st Oddo. Note - Ammoniti: Salto, Guerriero; spettatori: 2000 circa, compresi 250 anconetani; recuperi: 3’ + 5’. All’Angelini finisce con un pari e con tanto rammarico per i dorici.