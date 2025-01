Oasport.it - Salto con gli sci, Tschofenig vince a Zakopane e consolida il pettorale giallo. Insam in zona punti

Daniel, sulle ali dell’entusiasmo per la recente vittoria della Tournée dei Quattro Trampolini, si conferma in un magico stato di forma e si aggiudica anche la competizione odierna a, sede della decima tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 dicon gli sci. Il detentore dell’Aquila d’Oro ha centrato così il quinto successo individuale della carriera nel circuito maggiore, tutti ottenuti in questa stagione., terzo dopo una prima serie abbastanza rocambolesca a causa di condizioni meteo variabili che hanno modificato parzialmente gli effettivi valori in campo, ha avuto il merito di effettuare un secondomostruoso con forte vento alle spalle firmando il miglior punteggio della serie e facendo la differenza rispetto agli avversari che lo precedevano in classifica a metà gara.