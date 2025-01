Ilgiorno.it - Pattuglie serali. Controlli record: 202 denunciati

Aumentano le persone controllate con i pattugliamenti ordinari e notturni della polizia. Nel 2024 sono state oltre 8.000 le persone identificate, di cui 1.500 durante i servizidegli agenti. Gli interventi notturni hanno raggiunto quota 4.500, mentre circa 1.000 sono stati ieffettuati nei parchi e nei giardini pubblici. "I numeri parlano chiaro: la sicurezza è una priorità assoluta per la nostra Amministrazione - ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano -. I risultati ottenuti sono frutto dell’impegno e della dedizione degli agenti del comando di via Volontari del Sangue, che ringrazio per il loro lavoro quotidiano, che conducono in stretta collaborazione con le forze dell’ordine". Gli agenti si sono concentrati in particolar modo nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, che insiste soprattutto nella zona del quartiere Rondò e dell’area boschiva della Media Valle del Lambro.