Paolo Bonolis a Verissimo | La famiglia va preservata nonostante tutto

(Adnkronos) – “Lava”. Così, ospite oggi 19 gennaio a, commenta il rapporto che ha mantenuto con l’ex moglie Sonia Bruganelli dopo l’annuncio della separazione nel 2023. Molto riservato sulla sua vita privata,non si sbottona ed evita di rispondere alla domanda su Sonia Bruganelli posta da Silvia Toffanin. “Dovevamo parlare di Avanti un altro”, ha scherzato il conduttore televisivo, cambiando subito discorso. Sonia Bruganelli esono stati insieme per 25 anni e i due sono genitori di tre figli: Silvia, Davide e Adele. Quando l’ex moglie, ora impegnata con Angelo Madonia, ha cominciato la sua esperienza a Ballando con le stelle,ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui chiaramente si schierava dalla sua parte, difendendola dalle polemiche in cui era stata travolta in quel periodo.