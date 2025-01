Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-EMPOLI 3-1: Lautaro Toro scatenato, Taremi da ‘Chi l’ha Visto’

Voti, top e flop del match del Meazza, valido per la 21° giornata del campionato di Serie A. Tris della squadra campione d’Italia, trascinata dal capitano argentinoMartinez (LaPresse) – Calciomercato.itSommer 6Pavard 6 (85? Darmian (SV)De Vrij 5,5Carlos Augusto 6,5Dumfries 7,5Barella 7Asllani 6,5Zielinski 5 (69? Mkhitaryan 6)Dimarco 5,5 (77? Bastoni SV)4,5 (69? Thuram 7)Martinez 8 (77? Arnautovic 6,5)Allenatore: Farris 6,5TOPMartinez 8 – Non si fa mancare niente, neanche le ‘botte’ dei difensori avversari. Si rialza e da vero capitano trascina l’a un successo fondamentale nel duello scudetto contro il Napoli. La rete dell’1-0 è un gioiello di rara bellezza, strappa gli applausi del suo pubblico per abnegazione alla maglia e un colpo di tacco a liberare Barella.