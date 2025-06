Di Marzio | Milan Xhaka è caro Ora focus su Theo Hernandez!

Intervenuta ai microfoni di Sky Sport - Calciomercato l'Originale, il noto giornalista Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Milan.

Milan, Di Marzio: “Moncada? Se sarà il DS va ufficializzato. L’allenatore …” - Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha fatto luce sulla situazione attuale del Milan in diretta su SkySport24.

Caos #TheoHernandez L'#AtleticoMadrid pensava che attraverso l'ultimo rilancio potesse chiudere Theo, il #Milan ha chiesto ancora 25 milioni, così gli spagnoli hanno chiuso le trattative. Dalla Spagna fanno sapere che ora l'Atletico ha scartato l'opzione

Di Marzio conferma: Xhaka è un’idea per il nuovo Milan di Allegri - Prima Matteo Moretto, poi un altro esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio. Riporta informazione.it

Milan, piace Xhaka per il centrocampo - C’è l’apprezzamento da parte del Milan per Ricci del Torino, ma proverà a fare un tentativo anche per Rovella della Lazio. Secondo gianlucadimarzio.com