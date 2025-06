Affari Tuoi il dramma di Francesca | il suo compagno ama la birra finisce malissimo

In un mondo dove il destino può cambiare in un attimo, la puntata di "Affari Tuoi" del 23 giugno ci regala emozioni forti e colpi di scena sorprendenti. Federica, giovane rappresentante del Friuli Venezia Giulia, affronta con nervosismo e speranza il gioco dei pacchi, mentre il dramma di Francesca e la sua storia d’amore finita male si intrecciano tra le storie di vita che si svelano dietro le quinte. E così, tra fortuna e sfortuna, tutto può succedere...

Un'altra sera, un'altra puntata di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show dove spadroneggia il famigerato Dottore. Siamo nel regno di Stefano De Martino, su Rai 1, il format campione di ascolti. La puntata in questione è quella di lunedì 23 giugno, dove è Federica, di Lignano Riviera (provincia di Udine) in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia a misurarsi con la sorte. Agitatissima, accompagna dal padre Stefano, ecco che Federica entra in gioco con il pacco numero 5. C'è da dire che la partita inizia bene: molti tiri azzeccati e parecchi blu eliminati, anche se in uno dei tiri la concorrente si brucia anche il premio massimo, quello da 300mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it