Meloni apre all’uso delle basi Ma solo con l’ok dell’Aula

Meloni apre alla possibilità di utilizzare le basi militari, ma solo con l'autorizzazione dell'Aula parlamentare. Un passo che potrebbe segnare un cambiamento significativo nella politica di sicurezza, tuttavia, la Premier preferisce evitare polemiche e toni da campagna elettorale, puntando su un dialogo più sereno. La vera sfida sarà ora trovare un equilibrio tra esigenze strategiche e consenso istituzionale, aprendo così una nuova fase nei rapporti tra governo e Parlamento.

«Non voglio rispondere a polemiche e falsità. Preferisco rimandare i toni da campagna elettorale a tempi più sereni. Al di là delle differenze c'è una convergenza sulla necessità di una

