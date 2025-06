Vertice Nato Rutte anticipa l’agenda | riarmo totale in chiave anti-Russia Ucraina nell’Alleanza spese pazze per la difesa E sul bombardamento Usa dell’Iran dice | Non è contrario al diritto internazionale

Il vertice Nato all’Aja si preannuncia come un palcoscenico di tensioni e decisioni strategiche cruciali. Tra annunci di riarmo totale in chiave anti-Russia, investimenti massicci sulla difesa e scontri diplomatici sul ruolo degli Stati Uniti in Iran, l’alleanza si prepara a un futuro incerto. La guerra, più che una minaccia, sembra diventare una realtà concreta, mentre risorse fondamentali vengono sottratte a settori vitali per il benessere dei cittadini. E tutto questo...

“Tutti gli alleati della Nato sono pronti a combattere insieme e, se necessario, soffrire e morire insieme”. Basterebbero queste poche parole, pronunciate ieri dal segretario generale Mark Rutte durante la conferenza stampa della vigilia, per dare l’idea dell’aria che tirerà oggi e domani al vertice Nato all’Aja. Guerra, corsa agli armamenti e migliaia di miliardi sottratti a Sanità, Istruzione, Riconversione energetica, per pagarli. Il tutto condito da un’abbondantissima dose di retorica bellicista. “Lecito bombardare l’Iran”. Certo, ieri a parlare era il segretario dell’alleanza che ha ordinato ai 32 Paesi membri di arrivare a spendere il 5% del Pil in armi, ma a impressionare sono anche i toni utilizzati da Rutte, che ricordano quelli del 1938. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Vertice Nato, Rutte anticipa l’agenda: riarmo totale in chiave anti-Russia, Ucraina nell’Alleanza, spese pazze per la difesa. E sul bombardamento Usa dell’Iran dice: “Non è contrario al diritto internazionale”

