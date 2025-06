Quel pontiere di Putin parole dure ma niente aiuti veri agli ayatollah

In un contesto internazionale sempre più complesso, le parole del Cremlino sul conflitto tra Israele e Iran rispecchiano una strategia ambigua. Mentre si scagliano contro l’attacco israeliano, il sostegno reale agli ayatollah sembra rimanere confinato a sterili dichiarazioni. Un gioco di equilibri che lascia intravedere come, dietro le parole dure, non ci siano veri aiuti in vista. Ma quali saranno davvero le mosse di Putin?

In merito all’attacco israeliano all’Iran il Cremlino usa parole dure e nette (talvolta anche roboanti, com’è il caso del “solito” vicepresidente del consiglio di sicurezza Dmitrij Medvedev che ha paventato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Quel pontiere di Putin, parole dure ma niente aiuti veri agli ayatollah

In questa notizia si parla di: parole - dure - pontiere - putin

Ilary Blasi massacrata da due personaggi famosi con parole molto dure: attacco frontale - Negli ultimi giorni, Ilary Blasi è stata travolta da un furioso ciclone mediatico. Due figure di spicco, una del mondo dello spettacolo e l'altra dello sport, hanno lanciato pesanti accuse nei suoi confronti, riaccendendo polemiche su episodi passati.

Quel pontiere di Putin, parole dure ma niente aiuti veri agli ayatollah; Guerra Ucraina, durissimo attacco di Szczesny alla Russia.

Quel pontiere di Putin, parole dure ma niente aiuti veri agli ayatollah - Iran (Internazionale) In merito all’attacco israeliano all’Iran il Cremlino usa parole dure e nette (talvolta anche roboanti, com’è il caso del “solito” vicepresidente del consiglio di sicurezza Dmitr ... Segnala ilmanifesto.it

'Un dittatore e un traditore': le dure parole di un senatore francese su Putin e Trump - Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Scrive msn.com