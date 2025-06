UFFICIALE Zalewski all’Inter alla Roma più di 6 milioni | fasce sguarnite

Le trattative in casa Roma sono al massimo fermento: dopo cessioni di successo e acquisti strategici, arriva un’altra operazione chiave che rafforza le casse giallorosse. Con la società impegnata a rispettare i paletti UEFA prima del 30 giugno, Massara lavora senza sosta per consolidare il futuro del club. La sessione estiva si prospetta dunque ricca di novità e opportunità, lasciando i tifosi ansiosi di scoprire quale sarà il prossimo passo...

Che siano settimane interamente dedicate alle cessioni in casa Roma è risaputo, in nome di quei benedetti paletti pattuiti con la UEFA che impongono i conti in regola prima del prossimo 30 giugno. A questo stanno lavorando a pieno regime Massara e società, con risultati finora ottimi. Dopo quelli di Le Fée al Sunderland e Dahl al Benfica, è arrivato anche un terzo riscatto importante per le casse giallorosse, noto da giorni ma finalmente nero su bianco: come riportato dal sito del club capitolino, è UFFICIALE il passaggio a titolo definitivo di Nicola Zalewski all'Inter. Un giocatore il polacco che aveva ampiamente dichiarato come la permanenza in nerazzurro fosse il suo unico obiettivo, con una ritorno nella capitale, un ambiente con il rapporto si era ormai deteriorato, mai preso in considerazione.