Addio Milan Theo Hernandez da Simone Inzaghi | tutti i dettagli del trasferimento all’Al Hilal | CMIT

Addio Milan Theo Hernandez da Simone Inzaghi | tutti i dettagli del trasferimento all'Al Hilal

Addio Milan, Theo Hernandez da Simone Inzaghi: una notizia che scuote il calcio italiano. Dopo settimane di voci e trattative, il terzino francese si prepara a lasciare il Diavolo per approdare in Arabia, con un ingaggio da oltre 18 milioni di euro netti all’anno. Una svolta inattesa che segna la fine di un’epoca e apre nuovi orizzonti per il talento transalpino. Ecco tutti i dettagli di questa intricata operazione di mercato.

Il terzino pronto a salutare il Diavolo, arriva la svolta che lo porta in Arabia: confermate le indiscrezioni delle ultime ore E’ finita l’avventura al Milan di Theo Hernandez. Il francese, dopo l’apertura nella giornata di ieri, ha deciso di accettare la proposta dell’Al Hilal, che ha messo sul piatto una offerta superiore ai 18 milioni di euro netti a stagione, presentata nelle settimane scorse. Addio Milan, Theo Hernandez da Simone Inzaghi: tutti i dettagli del trasferimento all’Al Hilal – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Un sì, dunque, più ricco, un sì da 20 milioni, per il mancino, che è stato messo alla porta dal Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Addio Milan, Theo Hernandez da Simone Inzaghi: tutti i dettagli del trasferimento all’Al Hilal | CM.IT

