Le tabelle millesimali servono per ripartire le spese ordinarie o straordinarie che un condominio sostiene

Le tabelle millesimali sono uno strumento fondamentale per ripartire equamente le spese ordinarie e straordinarie di un condominio, garantendo trasparenza e correttezza nei contributi di ogni condomino. Basate sull’art. 68 del codice civile, queste tabelle attribuiscono a ciascuna unità immobiliare un valore proporzionale rispetto all’intera proprietà . Ma come si calcolano e applicano nel concreto? Analizziamo il processo passo dopo passo.

Come si ripartiscono le spese ordinarie o straordinarie che un condominio sostiene? La ripartizione avviene tra i condomini sulla base delle tabelle millesimali. Secondo l'art. 68 del codice civile queste indicano il valore proporzionale di ciascuna unitĂ immobiliare che costituisce il condominio. Se il condominio, nella sua completezza, vale 1000 millesimi, ogni unitĂ che lo compone (appartamento, negozio, ufficio, cantina, garage, posto auto, ecc) varrĂ una quota dei 1000 millesimi. La quota di ogni unità è calcolata partendo della sua superficie netta, alla quale sono applicati dei coefficienti, detti di riduzione, i quali fanno sì che un appartamento "valga", in millesimi, in modo uguale, di piĂą o di meno di un altro.

