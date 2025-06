Ubriaco passa col rosso e travolge un' utilitaria | poi scappa a piedi con l' amico video

Un incidente improvviso e inquietante scuote il cuore della città: un uomo, in evidente stato di ebbrezza, passa col rosso e travolge un’utilitaria con marito e moglie a bordo. Dopo lo schianto, scappa a piedi con un amico, lasciando dietro caos e paura. Un video testimonia l’accaduto, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità di chi mette a rischio vite innocenti. La città ora si chiede: come fermare queste folli corse?

Una Opel Astra sfreccia lungo via XX Settembre e ignora il semaforo rosso. Nella folle corsa travolge un’utilitaria, con a bordo marito e moglie, che sta sopraggiungendo da via Ferramola. L’impatto all'incrocio è violento: la Opel gira più volte su sé stessa prima di fermarsi contro un’auto in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it