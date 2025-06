Corte Suprema Usa toglie divieto espulsioni Paesi terzi

La recente decisione della Corte Suprema USA di revocare il divieto di espulsione verso Paesi Terzi rappresenta una vittoria significativa per Donald Trump, alimentando il dibattito sulla politica migratoria. Mentre i giudici liberal criticano questa scelta come un incoraggiamento all'illegalità , il futuro del caso si prospetta in appello e potrebbe tornare ancora davanti alla massima corte. In un contesto di rigore sull'immigrazione, Trump ha preso in...

Vittoria per Donald Trump. La Corte Suprema ha revocato il divieto imposto da un tribunale minore di espellere migranti verso Paesi Terzi. Lo riporta The Hill. I tre giudici liberal hanno votato contro accusando i colleghi del massimo tribunale di "premiare l'illegalità " con questa sentenza. Il caso passerà ora in appello e potrebbe infine tornare alla Corte Suprema. Nell'ambito della più ampia repressione dell'immigrazione, Trump ha preso in considerazione le espulsioni da Paesi terzi, come El Salvador sostenendo di agire nella legalità . Ma rappresentati da gruppi legali specializzati diversi cittadini stranieri anonimi hanno intentato causa all'amministrazione dichiarando che la mossa viola il diritto al giusto processo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corte Suprema Usa toglie divieto espulsioni Paesi terzi

