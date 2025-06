Calciomercato Inter LIVE | Taremi verso l’addio? Ufficiale il riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell’Inter è un vortice di emozioni e strategie, con notizie che fanno battere il cuore dei tifosi: dall’addio ufficiale di Taremi al riscatto di Zalewski, ogni mossa è studiata per rafforzare la squadra. Segui in diretta tutte le trattative, indiscrezioni e incontri, perché l’Inter non si ferma mai e il futuro si costruisce già oggi. Restate con noi per scoprire tutte le novità…

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato Inter, pronta la rivoluzione in attacco: rischia Taremi e non solo, la situazione - L’Inter si prepara a rivoluzionare il suo reparto offensivo in vista del calciomercato estivo, con rischi e opportunità.

Tuttosport: Bonny all’Inter? Si può chiudere a 20-25 milioni L’Inter, in caso di addio di Taremi, è pronta a tornare alla carica per Bonny. Con 20-25 milioni l’affare col Parma si può chiudere, anche grazie agli ottimi rapporti tra i club Il giocatore sarebbe ent Vai su Facebook

Sky – Inter, Taremi può partire: un club interessato ma non a titolo definitivo - Mehdi Taremi può dire addio all'Inter dopo una sola stagione con la maglia nerazzurra: ecco chi lo vuole in prestito ... Come scrive fcinter1908.it

Taremi, addio sempre più probabile: sondaggio dalla Turchia – SI - L’attaccante iraniano, arrivato a parametro zero nella scorsa estate dopo l’esperienza - Segnala inter-news.it