Circolo Canottieri Napoli il presidente Bracale ricorda Ermanno Corsi

In questa calda giornata d’estate, il Circolo Canottieri Napoli si unisce al dolore per la scomparsa di Ermanno Corsi, stimato giornalista e scrittore che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Con grande rispetto e affetto, il presidente Giancarlo Bracale ricorda questa figura emblematica, invitandoci a preservare nel cuore il suo esempio e le sue parole. La sua memoria resterà viva tra di noi, ispirandoci a continuare il suo lavoro con passione e dedizione.

Di seguito la lettera che il presidente del Circolo Canottieri Napoli, Giancarlo Bracale, ha inviato ai consoci per ricordare la figura del giornalista e scrittore Ermanno Corsi. Carissimi Consoci, questa bella torrida giornata di inizio estate si apre purtroppo con una tristissima, sconvolgente notizia, quello che viene comunemente definito un “fulmine al ciel sereno”: è improvvisamente venuto a mancare il nostro Consocio Ermanno Corsi. Un lutto gravissimo che colpisce il mondo del giornalismo, della cultura e la grande famiglia del Circolo Canottieri Napoli che ha amato profondamente. Volto molto noto della televisione ha diretto per anni il Tg3 entrando nelle case di tutti i cittadini campani e non solo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it