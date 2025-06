Angela Celentano nuove indagini su scomparsa e ‘pista turca’

Nuove speranze si riaccendono nel caso di Angela Celentano, la bambina scomparsa nel 1996 durante una gita in Turchia. Dopo anni di silenzio e dubbi, il giudice napoletano Federica Colucci ha deciso di riaprire le indagini sul "pista turca", ritenuta ancora un elemento chiave per svelare la veritĂ . La ricerca della veritĂ riparte: cosa ci riserveranno queste nuove investigazioni?

