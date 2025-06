Bonus Mamme 2025 | accredito diretto alle famiglie

Il 20 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato una svolta decisiva a favore delle mamme lavoratrici: il Bonus Mamme 2025, un contributo diretto di 480 euro, sarà accreditato dall’INPS in un’unica soluzione a dicembre. Questa misura innovativa coinvolge anche lavoratrici autonome e a tempo determinato, assicurando un sostegno più immediato ed efficace alle famiglie. Scopriamo insieme come questa novità potrà fare la differenza per il benessere delle mamme italiane.

Il Consiglio dei Ministri del 20 giugno ha segnato una svolta importante nel sostegno alle mamme lavoratrici. Dimenticate l’esonero contributivo parziale; un bonus mamme 2025 diretto di 480 euro, erogato dall’INPS in un’unica soluzione a dicembre 2025, prenderà il suo posto. Questa nuova manovra include, per la prima volta, lavoratrici autonome e a tempo determinato, . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: mamme - bonus - diretto - accredito

Bonus Mamme 2025: tutto quello che c’è da sapere - Scopri tutto quello che c’è da sapere sul Bonus Mamme 2025, un aiuto fondamentale per le future e neo mamme.

Sto pensando che l'INPS si è dimentica pagare, il bonus nido Vai su Facebook

Calendario INPS Aprile 2025: date e tempistiche dei pagamenti; Bonus figli nel 2025: elenco aggiornato di tutte le agevolazioni; Bonus mamma: da maggio l’esonero contributivo applicato da NoiPA.

Bonus mamme lavoratrici 2025 da 480 euro: a chi spetta e come funziona - Cambia il regime del bonus mamme lavoratrici 2025 e diventa un’erogazione annua di 480 euro per redditi inferiori a 40mila euro. Scrive bimbisaniebelli.it