Khamenei ' non accetteremo alcuna aggressione'

In un messaggio forte e deciso, il leader iraniano Ali Khamenei ribadisce che Teheran non accetterà alcuna forma di aggressione e si opporrà con fermezza a qualsiasi tentativo di pressione esterna. Dopo l'attacco missilistico contro una base statunitense in Qatar, le parole di Khamenei risuonano come un monito chiaro: la nazione iraniana difenderà con determinazione la propria sovranità, lasciando intendere che la pace e la sicurezza regionale sono ancora in bilico.

"Non abbiamo aggredito nessuno, non accettiamo l'aggressione di nessuno, non ci sottometteremo alle aggressioni di nessuno: questa è la logica della nazione iraniana". Lo scrive su X la Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei dopo l' attacco missilistico lanciato contro una base statunitense in Qatar. Il post del leader della Repubblica islamica è accompagnato dall'immagine realizzata artificialmente che mostra una bandiera americana in fiamme mentre sullo sfondo sembra esserci una base militare ridotta in macerie sotto una pioggia di fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Khamenei, 'non accetteremo alcuna aggressione'

