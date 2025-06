Ddl intelligenza artificiale | i nodi della legge Il voto finale atteso per mercoledì e il problema dei dati della Pubblica amministrazione su server esteri

Torna in aula alla Camera il disegno di legge sull'intelligenza artificiale, un passo fondamentale per regolamentare questa rivoluzione tecnologica. Dopo mesi di attese e ostacoli, il testo, forte di circa 240 misure, si avvicina al voto finale, previsto tra martedì e mercoledì. Tuttavia, numerosi nodi rimangono aperti, come i dati pubblici su server esteri, rendendo il percorso ancora incerto. La sfida è arrivare a un quadro normativo chiaro e sicuro per il futuro digitale dell’Italia.

È tornato nell’Aula della Camera il disegno di legge sull’intelligenza artificiale, in seconda lettura. Un testo fortemente voluto dal governo Melon i, che dopo mesi di stallo in Senato, sembra finalmente avviarsi al traguardo: il voto finale è atteso tra martedì e mercoledì della prossima settimana. Ma il ddl, che conterà circa 240 provvedimenti, è arrivato a Montecitorio con molte questioni ancora aperte. E ripensamenti, anche all’interno dello stesso governo. Tra i nodi affrontati in Aula, c’è quello dei dati della Pubblica Amministrazione. Il problema dei server. Durante l’iter nelle commissioni Attività Produttive e Trasporti alla Camera il governo ha deciso di cancellare un emendamento che aveva approvato pochi mesi prima in Senato. 🔗 Leggi su Open.online

