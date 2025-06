Trump grazie all' Iran per averci avvertito ora la pace

Un messaggio sorprendente e inaspettato arriva da Donald Trump, che ringrazia l'Iran per aver avvertito tempestivamente, contribuendo a preservare vite umane e favorire la pace. Un gesto che potrebbe segnare un nuovo passo verso l'armonia nella regione, con Trump che incoraggia anche Israele a seguire questa strada. La scena internazionale si prepara a una svolta inattesa: sarà il momento della pace?

"Voglio ringraziare l'Iran per averci avvisato tempestivamente, il che ha permesso di non perdere vite umane e di non ferire nessuno. Forse l'Iran può ora procedere verso la pace e l'armonia nella regione e incoraggerò con entusiasmo Israele a fare lo stesso". Lo ha detto Donald Trump su Truth. "Congratulazioni mondo, è tempo di pace!", ha poi aggiunto il tycoon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, grazie all'Iran per averci avvertito, ora la pace

