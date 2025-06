il prof avatar

paura e confusione. Immaginate di trovarvi, durante un esame, improvvisamente davanti a una domanda inaspettata come quella sulla rivolta dei Boxer, che vi fa sentire completamente impreparati. Con le nuove innovazioni dell’Università dell’Insubria, questo rischio si riduce drasticamente, offrendo agli studenti strumenti all’avanguardia per affrontare ogni sfida accademica con sicurezza e preparazione. È il futuro dell’apprendimento, dove la conoscenza non sorprende più.

“Rossi, mi parli della rivolta dei Boxer”. Buio, nebbia in val Padana. A quanti, in uno dei tanti esami della carriera universitaria, sarà capitato di reagire con gli occhi sgranati e i sudori freddi sulla schiena di fronte a una domanda del tutto inattesa. Come se quell’argomento fosse estraneo al piano di studi previsto per quell’esame. Dopo l’ultima invenzione dell’Università dell’Insubria questo inconveniente potrebbe accadere con molta meno probabilità . L’ateneo di Varese infatti ha creato il primo professore “avatar”  d’Italia, ovvero una copia identica del docente di Big Data a cui gli studenti potranno rivolgersi in qualsiasi momento ricevendo risposte in tempo reale per chiarire un argomento prima di un esame o per approfondimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it