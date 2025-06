Boom Napoli l’annuncio è una gioia | Conte non sta nella pelle

Il Napoli di Antonio Conte è protagonista di un fine settimana entusiasmante, con un annuncio che ha fatto esplodere di gioia i tifosi azzurri. Dopo aver conquistato lo scudetto, l’attenzione si sposta sul mercato per potenziare ulteriormente la rosa in vista di una stagione ricca di sfide impegnative tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. E ora, il club prepara un colpo che potrebbe fare la differenza...

Per il Napoli di Antonio Conte è arrivato un annuncio davvero molto importante per il calciomercato azzurro. Dopo lo scudetto vinto un mese fa, di fatto, l’attenzione del Napoli è stata tutta per rinforzare la squadra agli ordini di Antonio Conte. Anche perché la squadra azzurra è attesa da una stagione davvero ricca di partite, visto che dovrà affrontare ben quattro competizioni: campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. (Ansa Foto) tvplay.it Proprio per questo, di fatto, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna vogliono mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte di allestire una squadra che sia in grado di affrontare tutte queste partite. 🔗 Leggi su Tvplay.it