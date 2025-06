Claudio Amendola contro Elena Sofia Ricci la risposta Non ho mai schifato I Cesaroni sono delusa da Claudio

Una semplice domanda durante la conferenza stampa ha scatenato un acceso dibattito tra Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, rivelando tensioni inattese nel mondo dei Cesaroni. Tra dichiarazioni sorprendenti e delusioni personali, il confronto ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando supporre che le emozioni dietro le quinte siano più intense di quanto si possa immaginare. La verità , infatti, è che nessuno ha chiuso le porte, a...

Un’improvvisa polemica ha incendiato la grande festa dei Cesaroni il Ritorno. Tutto nasce da una nostra domanda apparentemente innocua di Piper Spettacolo Italiano rivolta a Claudio Amendola, durante la prima conferenza stampa all’Italian Global Series Festival 2025 al Cinema Fulgor di Rimini. Claudio Amendola contro Elena Sofia Ricci, ma la polemica è anche per Alessandra Mastronardi e Max Tortora. «La verità è che nessuno ha chiuso le porte, a partire dalla signora Elena Sofia Ricci. C’è chi ha ritenuto che I Cesaroni non siano stati utili per le loro carriere, sono tutti attori che ci hanno detto “arrivederci e grazie, ci fa schifo”». 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Claudio Amendola contro Elena Sofia Ricci, la risposta «Non ho mai schifato I Cesaroni, sono delusa da Claudio»

In questa notizia si parla di: claudio - amendola - elena - sofia

Cosa succede tra Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci? A quanto pare ha rosicato parecchio - Tra Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci si respirano tensioni ormai note. L’attore non si è risparmiato nel celebrare gli episodi de I Cesaroni, ma non ha mostrato molta indulgenza rispondendo alle domande sugli ex protagonisti come Alessandra Mastronardi e Max Tortora, che hanno deciso di passare il testimone.

#ElenaSofiaRicci risponde alle polemiche dopo le dichiarazioni rilasciate da #ClaudioAmendola sui #Cesaroni. Vi pubblichiamo in esclusiva la dichiarazione autorizzata dall’attrice che è intervenuta per spiegare i motivi per cui ha deciso di lasciare Vai su X

Finisce malissimo tra Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci, italiani increduli e scioccati. Cosa è successo (VIDEO) Vai su Facebook

Elena Sofia Ricci, replica stizzita a Claudio Amendola: la veritĂ su I Cesaroni 7/ Cos'ha detto; La reazione di Elena Sofia Ricci alle accuse di Claudio Amendola, polemico con chi non sarĂ nel cast de I Cesaroni; I Cesaroni 7, Elena Sofia Ricci risponde a Claudio Amendola: Chi ti vuole bene non ti ferisce.

Elena Sofia Ricci risponde sui social a Claudio Amendola sui Cesaroni: “Chi ti ama ti rispetta” - L’attrice, impegnata sul set della terza stagione della fiction "I casi di Teresa Battaglia", risponde alla polemica lanciata dal collega sulla sua mancata partecipazione. Lo riporta msn.com

Drama "I Cesaroni": Amendola contro Elena Sofia Ricci e Mastronardi, “Hanno detto no, ora è tardi” - “Arrivederci e grazie”: Amendola rompe il silenzio su Ricci, Mastronardi e Tortora. Riporta alfemminile.com