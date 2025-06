Sangiuliano su finanziamenti cinema | Si è creato un meccanismo distorsivo

L’ex Ministro Gennaro Sangiuliano evidenzia come il sistema di finanziamenti cinematografici abbia generato distorsioni e sprechi, attirando anche soggetti con cattive intenzioni. Tuttavia, sottolinea l’importanza del cinema come forma d’arte moderna e vicina ai giovani, ribadendo che lo Stato deve sostenere chi opera in questo settore. È un momento cruciale per riformare le politiche culturali e rilanciare un settore strategico per la nostra identità nazionale.

L'ex ministro Sangiuliano ROMA – "Si è creato un meccanismo distorsivo, di sprechi, dove anche persone con cattive intenzioni hanno operato. Il cinema rappresenta una forma d'arte molto importante, la più moderna e vicina ai giovani e quindi è giusto che lo Stato si impegni a sostenere chi opera in questo settore". Lo ha affermato il giornalista ed ex Ministro Gennaro Sangiuliano, nel corso del programma "Filorosso", condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3, intervenendo sul giallo di Villa Pamphilj. "Siamo passati da 423 milioni del 2017 agli oltre 850 milioni del 2022", ha detto Sangiuliano, che ha precisato di intervenire da giornalista che ha approfondito la materia, "Poi la cifra è andata a decrescere.

