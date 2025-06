Lotto la Campania protagonista con vincite oltre i 118mila euro nelle estrazioni di giugno

La Campania si distingue ancora una volta come protagonista delle estrazioni del Lotto di giugno, con vincite che superano i 118 mila euro. Tra sogni realizzati e colpi di fortuna, Napoli brilla in particolare con una cinquina Simbolotto che ha regalato la vincita più alta di sabato. Questo mese si conferma come un periodo ricco di emozioni e sorprese per i giocatori campani, dimostrando che la fortuna può bussare proprio quando meno te lo aspetti.

Nelle estrazioni del Lotto di venerdì 20 e sabato 21 giugno 2025, la Campania si conferma al centro dell'attenzione per i premi più significativi, che complessivamente superano i 118mila euro. A Napoli, in via Posillipo, una cinquina Simbolotto ha regalato la vincita più alta di sabato, con un.

