L’Italia rimpatria da Tirana Violate le norme Ue

L’Italia ha effettuato un rimpatrio diretto dall’aeroporto di Tirana verso l’Egitto, scatenando polemiche sulle modalità adottate. Secondo quanto riportato da altreconomia, questa operazione avrebbe violato le norme europee, sollevando dubbi sulla legalità e sulle implicazioni etiche delle misure adottate. Un episodio che mette in discussione il rispetto delle regole comunitarie e apre un dibattito cruciale sulla gestione dell’immigrazione e dei diritti umani.

Le autorità italiane hanno effettuato un rimpatrio in Egitto direttamente dall'aeroporto di Tirana. La notizia è stata data ieri da altreconomia, a firma di Luca Rondi e Kristina Millona, e il manifesto.

