La serpe regina

In un mondo in cui le scelte unilaterali sembrano prevalere, domandiamoci: chi ha il diritto di decidere sulle armi nucleari e sulla guerra? Mentre Trump aggira le norme internazionali con azioni che sollevano più domande che risposte, l'Europa sembra smarrita, come sottolineato da Medvedev. È giunto il momento di riscoprire il nostro ruolo e la nostra voce nel panorama globale. Perché, alla fine, la vera leadership nasce dalla coesione e dalla responsabilità condivisa.

Trump aggredisce l’Iran che non ha fatto nulla contro l’America. Ma spetta a lui stabilire chi può avere l’atomica (solo Israele) e chi no? E può bombardare chiunque protesti? Dov’è l’Italia? Dov’è l’Europa? Emma Pomante via email Gentile lettrice, le rispondo con le parole usate da Medvedev, il vice di Putin, giorni fa: “Gli europei hanno scoperto che l’Europa non è un continente: è uno sperduto promontorio all’estremità ovest dell’Eurasia”. Aggiungo che il promontorio è popolato da tribù di pigmei deboli ma crudeli come serpi, che sputano veleno su Cina, Russia e Iran. è Ursula von der Leyen: nell’ultimo G7 tutti si sono stupiti per il suo discorso, tanto pieno di livore per la Cina che è diventata paonazza e il suo inglese ha preso a infarcirsi di errori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

