David Juventus passi concreti per arrivare all’attaccante canadese! Il punto sul possibile affare e sulla volontà del bomber | tutti gli aggiornamenti

La Juventus accelera sul fronte Jonathan David: i primi passi concreti sono stati fatti, con incontri tra la dirigenza e gli agenti dell’attaccante canadese, attualmente svincolato. Ma quali sono le prossime mosse e la volontà del bomber? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti su un possibile affare che potrebbe rivoluzionare il mercato bianconero, mantenendo alta l’attenzione sui dettagli più importanti.

David Juventus, passi concreti per arrivare all’attaccante canadese: le ultime sulle mosse dei bianconeri. La Juventus muove i primi passi concreti per Jonathan David. Secondo quanto riportato da Di Marzio, sarebbe stato svolto un incontro interlocutorio tra la dirigenza bianconera e gli agenti dell’attaccante canadese, attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Lille. Durante il summit non si è entrati nel merito di cifre e formule economiche, ma il calciomercato Juve ha voluto sondare la disponibilità del giocatore, che al momento riflette su alcune offerte arrivate dall’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com