Petrolio e gas rallentano la corsa ma la benzina schizza già a 2 euro

situazione delle tasche dei consumatori italiani. Mentre il petrolio e il gas mostrano segnali di rallentamento, il prezzo della benzina raggiunge ormai i 2 euro al litro, provocando un nuovo allarme tra automobilisti e famiglie. È essenziale capire come questi fenomeni influenzino il nostro quotidiano e quali strategie adottare per affrontare questa crisi energetica sempre più complessa.

La storia è sempre la stessa: il petrolio scende e il prezzo della benzina si riduce molto lentamente. Il petrolio sale e i costi dei carburanti schizzano. Il rischio speculazione, quando si parla di benzina, è sempre dietro l’angolo. Anche quando le minacce, come la guerra in Iran e la possibile chiusura dello stretto di Hormuz, sono concrete. Le prime conseguenze si hanno sui prezzi del petrolio e del gas e, inevitabilmente, anche sulla benzina. Seppure il rally del petrolio si sia già fermato. Il Brent, infatti, scambia a 75 dollari al barile (-0,58%) mentre il Wti a 73 dollari (-1%). Nessun rincaro record, quindi, ieri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Petrolio e gas rallentano la corsa, ma la benzina schizza già a 2 euro

