Venezia per le sue nozze Bezos rinuncia al suo super yacht | niente Koru nella Laguna

Venezia, da sempre scenario di incanto e mistero, si prepara ad accogliere un evento speciale: il matrimonio di Jeff Bezos. Tuttavia, il super yacht Koru, simbolo di lusso e innovazione, non farà tappa nella suggestiva laguna. La decisione di rinunciare a questa presenza fa scalpore e suscita curiosità , lasciando tutti con la voglia di scoprire i dettagli di questa celebrazione esclusiva e i motivi dietro questa scelta inattesa.

Il super yacht da 130 metri di Jeff Bezos non arriverà in laguna a Venezia. A riferirlo è Repubblica, in un pezzo che fornisce gli ultimi aggiornamenti in vista del matrimonio del fondatore e proprietario di Amazon con la giornalista americana Laura Sanchez. Niente Koru, ancora adesso in acque croate così come niente Abeona, la nave appoggio di 75 metri (sempre dei Bezos) che funziona come mega-garage per le moto d’acqua e l’elicottero. Per i tre giorni di festeggiamenti nella città della laguna toni più soft, davanti alla presenza di vip e imprenditori multimilionari. Il ricevimento, ricostruisce il quotidiano, sarà sabato 28 giugno all’Arsenale, l’antica fabbrica di navi della Serenissima. 🔗 Leggi su Open.online

