Trump | Israele-Iran tregua di 12 ore poi la guerra sarà finita Svolta dopo i raid telefonati di Teheran sulle basi Usa in Qatar

In un delicato passo verso la pace, Trump annuncia una tregua di 12 ore tra Israele e Iran, con un cessate il fuoco previsto alle 6 ora italiana. Dopo intensi raid e telefonate a Teheran, si apre uno spiraglio di speranza in un conflitto che ha segnato gli ultimi giorni. Il presidente USA si congratula con i protagonisti, sottolineando come questa mossa dimostri coraggio e intelligenza, segnando forse l'inizio di un nuovo capitolo nelle relazioni mediorientali.

Il cessate il fuoco scatterà alle 6 ora italiana. Il presidente Usa: «Mi congratulo con entrambi i Paesi per aver avuto il coraggio e l'intelligenza di porre fine a quella che dovrebbe essere chiamata la Guerra dei 12 giorni». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump: «Israele-Iran tregua di 12 ore, poi la guerra sarà finita». Svolta dopo i raid «telefonati» di Teheran sulle basi Usa in Qatar

