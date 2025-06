Beach Soccer a Terracina | in campo valori sportivi sociali e ambientali

riscoperta dei valori fondamentali che lo sport può promuovere: rispetto, solidarietà e tutela dell’ambiente. Un evento che ha unito passione e impegno sociale, trasformando la spiaggia in un palcoscenico di crescita e condivisione. La rinascita del beach soccer a Terracina dimostra come lo sport possa essere un potente motore di unione e sviluppo sostenibile, lasciando un'impronta positiva nella comunità e nel territorio.

Dopo otto anni di assenza, Terracina ha nuovamente ospitato il Campionato Italiano di Beach Soccer. Dal 11 al 15 giugno e dal 17 al 22 giugno scorsi, la spiaggia delle Rive di Traiano è stata teatro di una settimana intensa di sport, aggregazione e iniziative dedicate alla comunità locale per la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Beach Soccer a Terracina: in campo valori sportivi, sociali e ambientali

