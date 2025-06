Inter River Plate un solo recupero dall’infermeria per Chivu | Thuram e Frattesi non ce la fanno! La decisione su Pio Esposito

L’Inter si prepara alla sfida decisiva contro il River Plate nel Mondiale per Club, con poche certezze dall’infermeria. Chivu si riprende e torna in campo, mentre Thuram e Frattesi restano in forse, complicando i piani di Inzaghi. La decisione su Pio Esposito potrebbe essere determinante. Con tutto in bilico, i nerazzurri affrontano un match che potrebbe decidere il loro destino nella competizione.

Inter River Plate, un solo recupero dall’infermeria per Chivu: Thuram e Frattesi out! La decisione su Pio Esposito. Le ultime di formazione. Si avvicina l’ultima e decisiva sfida del girone per l’ Inter, impegnata contro il River Plate nel Mondiale per Club. Un match che deciderà il destino dei nerazzurri nella competizione e che arriva con notizie contrastanti dall’infermeria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Thuram e Frattesi hanno ripreso a lavorare sul campo con buona intensità, ma non in gruppo: difficile ipotizzare un loro recupero per la partita contro il River. Al massimo, Cristian Chivu potrebbe convocarli per la panchina, ma anche questa opzione resta remota. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter River Plate, un solo recupero dall’infermeria per Chivu: Thuram e Frattesi non ce la fanno! La decisione su Pio Esposito

In questa notizia si parla di: river - plate - inter - recupero

Real Madrid, accordo trovato con il River Plate per l'arrivo di Mastantuono. Cosa cambia per l'Inter - Il calcio internazionale si infiamma: il Real Madrid ha raggiunto un accordo con il River Plate per l’acquisto di Franco Mastantuono, una mossa che scuote anche i piani dell’Inter.

L'infermeria dell'Inter, particolarmente affollata nell'ultimo periodo, comincia pian piano a svuotarsi. Una buona notizia per Chivu in vista della sfida contro il River Plate che chiuderà la fase a gironi. Il recupero certo è quello di Dumfries: l'olandese si è allenato Vai su X

L’Inter batte l’Urawa e si porta a pari punti con il River Plate, reduce dal pareggio contro il Monterrey. Sarà sfida al vertice nell’ultima giornata del girone, decisiva per la qualificazione. Nel gruppo E può succedere di tutto Vai su Facebook

Inter-River Plate: probabili formazioni, statistiche, data e orario, dove vederla in TV e streaming, tutte le informazioni utili; Sky – Inter-River, Dumfries ok. Ma per quattro giocatori recupero difficile; Inter, infortunio Thuram: leggero affaticamento ai flessori.

Inter-River Plate, Chivu pronto ad accogliere un top: il recupero! - River Plate potrebbe rappresentare l'occasione per dimostrare di aver superato definitivamente le scorie di Monaco. Come scrive inter-news.it

Inter, è il momento di Pio Esposito: titolare dal 1' contro il River Plate. Out Thuram e Frattesi, recuperato Dumfries - Si fa sempre più concreta la chance di vedere Francesco Pio Esposito con la maglia da titolare in occasione della sfida tra Inter e ... Scrive eurosport.it