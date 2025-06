L’Italia non avrà un uomo di classifica al Tour de France Aggrappati a Ganna e Milan per le tappe

limitato di talenti e risorse per sostenere una squadra competitiva al massimo livello del ciclismo internazionale. La mancanza di uomini di classifica al Tour de France 2025 evidenzia le sfide che l’Italia deve affrontare per tornare a contendere i vertici, lasciando spazio a riflessioni e strategie future. È il momento di ripartire e investire nel talento giovane, perché il sogno azzurro possa risorgere più forte di prima.

Si avvicina il Tour de France 2025 e l'Italia è già praticamente convinta, pur senza avere l'ufficialità della startlist, di non poter competere in nessun modo per la classifica generale. Quasi certamente non avremo nessun italiano tra i primi 20 della graduatoria a Parigi. Sta diventando ormai una brutta abitudine, con i pochi azzurri da corse a tappe che provano a giocarsi le chance in casa al Giro. Il Bel Paese ha ancora un bacino troppo limitato di scalatori per tentare di battagliare con i migliori al mondo. E dunque i tifosi italiani resteranno a guardare? Lo spettacolo tra Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar e Remco Evenepoel sarà unico, ma in alcune frazioni potrà essere protagonista anche il Tricolore.