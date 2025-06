Clienti risvegliati da panda rossi in un hotel in Cina il servizio di un resort che fa scoppiare la polemica – Il video

Immaginate di essere svegliati da un tenero panda rosso, un’esperienza da sogno… o forse no. Il Lehe Ledu Liangjiang Holiday Hotel nel sud-ovest della Cina ha suscitato polemiche per il suo servizio esclusivo, che coinvolgeva i panda rossi come “allarmi naturali”. Un’idea affascinante, ma che solleva questioni etiche e di rispetto per la tutela degli animali. È giunto il momento di riflettere: il lusso può giustificare tutto?

Un servizio senza dubbio esclusivo, ma considerato una violazione dei diritti degli animali. Il Lehe Ledu Liangjiang Holiday hotel, nel sud ovest della Cina, non lontano dalla città di Chongqing, ha ricevuto diverse richieste da parte della guardia forestale di rivedere i servizi offerti ai propri ospiti. Nello specifico il resort offriva ai propri clienti la possibilità di essere svegliati da uno dei quattro esemplari di panda rosso che vivono nei dintorni della struttura. Una pratica che le autorità considerano potenzialmente pericolosa per gli umani e violenta per i panda. Il dolce risveglio dei clienti con i panda rossi. 🔗 Leggi su Open.online

