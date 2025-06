Seattle Sounders-Psg le pagelle | il migliore è Doué 6,5 ma che Kvara Flop Mayulu | 5,5

Nell'affascinante sfida tra Seattle Sounders e PSG, le pagelle rivelano chi ha brillato e chi ha deluso, con il migliore che si distingue per classe e determinazione. Tra sorprese e flop, il calcio si conferma un gioco imprevedibile, dove ogni dettaglio può cambiare il destino di una squadra. È stato un match intenso, e anche se alcuni protagonisti non hanno raggiunto l'apice delle proprie capacità, il risultato finale ha premiato la squadra più lucida: la qualificazione agli ottavi è ormai a portata di mano.

Il francese non è quello visto in finale di Champions League contro l'Inter, ma crea comunque con eleganza. Fortunato il gol dell'ex Napoli che però basta e avanza per garantirsi gli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Seattle Sounders-Psg, le pagelle: il migliore è Doué (6,5), ma che Kvara. Flop Mayulu: 5,5

