Negare ogni soluzione la disinformazione climatica cambia volto

strategia mirata a sabotare l’azione globale per il clima, trasformando la sfida in una battaglia di informazione. In questo scenario, riconoscere e contrastare le nuove forme di disinformazione diventa essenziale per preservare la credibilità scientifica e promuovere soluzioni efficaci. Solo attraverso una consapevolezza condivisa possiamo sperare di cambiare rotta e affrontare con determinazione la crisi climatica.

Nel dibattito globale sul cambiamento climatico, la verità scientifica è diventata una delle prime vittime. Il nuovo rapporto dell'International Panel on the Information Environment (IPIE) documenta con rigore l'evoluzione della disinformazione climatica: da semplice negazione dei dati a sofisticato attacco contro le soluzioni. Secondo l'analisi di trecento studi internazionali, la distorsione dei fatti ambientali non è un errore, ma una strategia pianificata. Le informazioni false, deliberatamente diffuse da industrie dei combustibili fossili, partiti politici e apparati statali, hanno rallentato, confuso e in molti casi sabotato le risposte alla crisi climatica.

