Iran rappresaglia debole contro la base Usa | Trump ringrazia e invita alla pace

In un gesto che ha sorpreso molti, l'Iran sceglie una risposta moderata alle recenti tensioni con gli Stati Uniti, evitando escalation e danni significativi. Donald Trump, da parte sua, ringrazia e invita alla pace, sottolineando l'importanza di trovare soluzioni dialogate per mantenere la stabilità nella regione. Questa decisione potrebbe segnare un punto di svolta nella delicata dinamica geopolitica mediorientale, aprendo spazi a nuove possibilità di dialogo e de-escalation.

(Adnkronos) ‚Äď Una risposta "debole", preannunciata agli Stati Uniti per limitare eventuali vittime. L'Iran, dopo le dure minacce agli Usa per il raid congiunto tra Washington e Israele di sabato scorso contro i suoi siti nucleari, sceglie di compiere una rappresaglia 'light', colpendo senza danni la pi√Ļ grande base americana in Medio Oriente, quella di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com