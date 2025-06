Perché alla Roma non bastano gli oltre 30 milioni incassati da Zalewski Le Fee e Dahl per sistemare i conti

La Roma si trova a un bivio cruciale: con oltre 30 milioni già incassati da Zalewski, Le Fée e Dahl, non basta ancora raggiungere gli obiettivi finanziari imposti dall’UEFA. Il club giallorosso deve trovare altri 10 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, affrontando nuove sfide e sacrifici per mantenere la competitività e scongiurare sanzioni più severe. La strada verso la stabilità economica è ancora lunga e impegnativa; scopriamo insieme come la Roma intende proseguire questo difficile cammino.

Il club giallorosso ha bisogno di altri 10 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i vincoli Uefa. Le cessioni già effettuate di Zalewski, Le Fée e Dahl non bastano: servono nuovi sacrifici, anche eccellenti, per evitare sanzioni più gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bastano - milioni - zalewski - dahl

Non bastano i 35 milioni offerti dal Napoli per Sudakov (Romano) - Il Napoli continua a puntare su Sudakov, ma l'offerta di 35 milioni non è sufficiente per lo Shakhtar Donetsk.

Dopo #Dahl al Benfica (9 milioni) e #LeFee al Sunderland (24 milioni), un nuovo riscatto arricchisce la AS Roma: l'#Inter infatti acquistisce a titolo definitivo #Zalewski a 6 milioni e fa arrivare la quota riscatti in casa giallorossa a un totale di 39 milioni #ASRo Vai su Facebook

Perché alla Roma non bastano gli oltre 30 milioni incassati da Zalewski, Le Fee e Dahl per sistemare i conti; Massara su Doukouré e Haraldsson. Paredes al Boca, Ndicka offerto al Real; Quanto guadagna la Roma con le cessioni di Le Fée, Dahl e Zalewski.

Perché alla Roma non bastano gli oltre 30 milioni incassati da Zalewski, Le Fee e Dahl per sistemare i conti - Il club giallorosso ha bisogno di altri 10 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i vincoli Uefa ... fanpage.it scrive

L'Inter riscatta Zalewski dalla Roma: le cifre e il nuovo contratto - È arrivato il 1 febbraio in prestito e ora che è negli Stati Uniti per giocarsi il Mondiale per Club, Nicola Zalewski sta per diventare a tutti gli effetti e in via definitiva un calciatore dell'Inter ... Scrive gazzetta.it