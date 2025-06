Mondiale per Club prima grande sorpresa | fuori l’Atletico Madrid! I verdetti del gruppo B

Il Mondiale per Club si accende già di incredibili sorprese: l’Atletico Madrid, nonostante la vittoria all’ultima giornata, esce precoce dalla competizione. I verdi verdetti del Gruppo B vedono il PSG e il sorprendente Botafogo qualificarsi, lasciando all’amata squadra spagnola un finale amaro. Una rivelazione che sconvolge gli equilibri e alimenta l’entusiasmo dei tifosi: il calcio sa regalare emozioni sempre imprevedibili e appassionanti. La competizione continua a stupire, e chissà quali altri colpi di scena ci riserverà…

. Passano il turno PSG e Botafogo. Il nuovo Mondiale per Club regala subito un clamoroso colpo di scena: l’ Atletico Madrid è fuori dalla competizione nonostante la vittoria nell’ultima gara del girone. I colchoneros si sono imposti per 1-0 sul Botafogo grazie a una rete di Antoine Griezmann, ma la classifica finale li condanna: chiudono il gruppo B a quota 6 punti, a pari merito con i brasiliani e con il Paris Saint-Germain, che ha superato i Seattle Sounders per 2-0 con i gol di Kvaratskhelia e Hakimi. Determinante, ai fini della qualificazione, è stata la differenza reti, che penalizza proprio l’Atletico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, prima grande sorpresa: fuori l’Atletico Madrid! I verdetti del gruppo B

In questa notizia si parla di: club - fuori - atletico - madrid

Calciomercato Juve, l’Atletico Madrid avanza una prima proposta per un obiettivo difensivo bianconero! La posizione del club d’appartenenza è netta - Il calciomercato di Juventus e Atletico Madrid si infiamma: i Colchoneros avanzano una prima proposta per un difensore bianconero, con una valutazione netta di 232 milioni.

BOTAFOGO E PSG AGLI OTTAVI DEL MONDIALE PER CLUB! PSG batte Seattle 2-0 (Kvaratskhelia 35', Hakimi 66'). Atletico Madrid vince 1-0 (Griezmann 87') ma è fuori, Botafogo passa come 2a del Gruppo B! #Corrieredellosport #MondialeperClub Vai su X

La partita del Mondiale per Club tra PSG e Atletico Madrid di qualche giorno fa è terminata 4 a 0 in favore dei Campioni d'Europa. Ma la domanda che dovete farvi è: dappertutto? La risposta è no. O meglio, sì, ma non si conosce il marcatore dell'ultima rete. Q Vai su Facebook

Griezmann graffia il Botafogo, ma all'Atletico non bastano 6 punti: è fuori per differenza reti; L'Atletico è la prima eliminata! PSG agli ottavi e sogna la sfida con Messi; L’Atletico Madrid vince è fuori. Psg e Botafogo agli ottavi del Mondiale per Club.

Atletico Madrid eliminato dal Mondiale, Psg e Botafogo agli ottavi di finale. I verdetti del Gruppo B - Con l'inizio della terza e ultima giornata dei gironi eliminatori la nuova competizione FIFA ha aggiunto ... Riporta msn.com

L’Atletico Madrid vince è fuori. Psg e Botafogo agli ottavi del Mondiale per Club - Nel gruppo B colchoneros, parigini e carioca tutti a 6 punti. Scrive repubblica.it