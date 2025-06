Deku supera bakugo senza poteri rivela il creatore della serie

In un mondo dove il potere spesso fa la differenza, Deku sorprende tutti superando Bakugo senza alcun potere sovrumano, rivelando una lezione di coraggio e determinazione. Questa svolta, svelata dal creatore della serie, segna una nuova era in My Hero Academia, dimostrando che il vero eroismo nasce dalla volontà e dalla forza interiore. Scopriamo insieme come questa vittoria cambia le dinamiche tra i protagonisti e apre nuove prospettive per il futuro.

Il mondo di My Hero Academia ha visto un acceso confronto tra i personaggi di Deku e Bakugo, due protagonisti la cui rivalità ha rappresentato uno dei temi centrali della serie. Con la conclusione del manga, si apre una nuova fase in cui emerge chiaramente il vincitore di questa sfida, anche senza possedere poteri sovrumani. Questo articolo analizza gli sviluppi recenti, le classifiche ufficiali e l’evoluzione delle relazioni tra i personaggi principali. deku supera bakugo: la vittoria definitiva. la conclusione con un epilogo chiarisce il risultato finale. Nel capitolo bonus dell’ultimo databook, noto come Ultra Age, vengono rivelate le classifiche ufficiali dei hero, inserendo Deku al quarto posto, subito dopo figure come Lemillion, Shoto e Mt. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Deku supera bakugo senza poteri, rivela il creatore della serie

